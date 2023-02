Tọkọtaya tí wọ́n yípadà láti akọ si abo àti abo sí bí ọmọ tuntun ní India

Tọkọtaya tí wọ́n yípadà láti akọ si abo àti abo sí akọ bí ọmọ tuntun ní India

Ziyal Praval, to jẹ ẹni ọdun mọkanlelogun ati ololufẹ rẹ, Zahad, to jẹ ẹni ọdun mẹtalalelogun ni awọn pinnu lati bimọ lẹyin ti wọn parada tan.

Arabinrin Paval to sọ pe o pẹ to ti wu oun lati finu ṣoyun ni wọn bi ni ọkunrin ko to yi ara rẹ pada si obinrin.