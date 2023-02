Ìdí tí mó ṣe fi ìlú òyìnbó sílẹ̀ wá dupò Aṣojú-ṣòfin fún Ogbomoso Sothwest rèé – Họ́nọ́rébù Onireti

Eyi ni ọrọ oludije sipo aṣoju-ṣofin to fẹ ṣoju iha Guusu-Iwọ Oorun ilu Ogbomoso, Họnọrebu Olufemi Onireti to jẹ olugbe ilẹ Amẹrika amọ ọmọ bibi ilu Ogbomoso ni.

'Mo mọ̀ pé ìyà omí ń jẹ́ wọ́n l’Ogbomoso, a ti ṣe iṣẹ́ púpọ́, ìdí tí mo si fi fẹ́ ṣojú nílé ìgbìmọ̀ aṣojú-ṣòfin rèé'

Pabanbari idi to sọ nipe, oun ni imọlara iya to jẹ awọn ara ilu Ogbomoso daadaa.

O mẹnu ba ipenija omi ni ọpọlọpọ ọdun sẹyin ti mọlẹbi rẹ ṣi n tiraka to bẹẹ to jẹ pe wọn maa n da Garri sinu omi Kanga ki wọn to le rii mu.