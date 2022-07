Nigeria vs Burundi match: Ṣé àlá Quarter Finals yóò ṣẹ fún Super Falcons?

Bi ẹgbẹ́ agbabọọlu Super Falcons ti Naijiria ṣe n gbaradi lati koju Swallow ti Burundi lonii, ẹ jẹ ka ṣe agbeyẹwo ipa ti ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ naa ni. Ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ naa ni eyi to kẹhin ni abala akọkọ fun awọn orile-ede to the wa ni ipin C ninu idije WAFCON 2022 to n lọ lọwọ ni Morocco. Ẹgbẹ agbabọọlu to ṣe ipo kinni, ikeji, ati ikẹta ni ipin C, yoo bọ si ipele quarter finals. Ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ pẹlu Burundi si ni yoo sọ ibi ti ori n gbe Super Falcons lọ, ti Burundi ba fi lu wọn. South Africa ati Botswana lo na Burundi. Ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ti ọjọ́ Aiku, ti yoo waye ni papa ìṣeré Prince Moulay El Hassan, Rabat, ni igba àkọ́kọ́ ti orile-ede mejeeji koju ara wọn nilẹ okeere.