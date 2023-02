Ó dùn mí pé ń kò le dìbò, ẹ̀rọ BVAS kò rí ojú àti ìka mi - Osoba

wákàtí kan sẹ́yìn

Gẹgẹ bi akọroyin BBC Yoruba to wa ni agọ idibo se wi, Ọṣoba lo de ibudo idibo rẹ to wa ni wọọdu kẹrinla, yuniiti karundinlogun, Ọmọlolu Housing, Ibara GRA, ni nnkan bi aagọ mọkanla lati dibo, to si to sori ila.