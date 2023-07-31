Wo bí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ Super Falcons Nàìjíríà àti republic of Ireland ṣe ń lọ sí
Ikọ agbabọọlu obinrin agba orilẹede Naijiria, Super Falcons ti bẹrẹ si ni waako pẹlu awọn akẹgbẹ wọn lati orilẹede Ireland.
Super falcons nilo ọmi ninu ifẹsẹwọnsẹ yii lati tẹsiwaju si ipele ikeji idije ife ẹyẹ agbaue to n lọ lọwọ ni orilẹede Australia ati New Zealand.
Agogo mọkanla owurọ ni ifẹsẹwọnsẹ naa bẹrẹ.
Aṣọ alawọ ewe ni ikọ Falcons wọ ti awọn Ireland si wọ aṣọ alawọ funfun.
Bi Falcons ba bori ifẹsẹwọnsẹ naa, a jẹ wi pe awọn lo bori ipin wọn to jẹ ipin B.
Awọn agbabọọlu igun mejeeji
Naijiria :
Nnadozie, Plumptre, Ohale, Payne, Oshoala, Ucheibe, Kanu, Demehin,Ajibade, Ayinde, Alozie.
Awọn Arọpo:
Oluehi, Balogun, Ogbonna, Ebi, Onumonu, Oparanozie, Monday, Ordega, Echegini, Imuran, Okoronkwo.
Republic of Ireland:
Brosnan, Payne, Fahey, Louise Quinn, Connolly, McCabe (c), Littlejohn, O'Sullivan, Agg, Farrelly, Carusa.
Awọn arọpo:
Moloney, Walsh, O'Riordan, Mustaki, Caldwell, Barrett, O'Gorman, Lucy Quinn, Larkin, Sheva, Grant, Atkinson.