Ìrọ̀rùn dé! WHO buwọ́lu abẹ́rẹ́ àjẹsára tí yóò kojú àìsàn ibà asẹkú pa ọmọdé

ìṣẹ́jú 30 sẹ́yìn

Ajọ to n mojuto ilera lagbaye WHO ti buwolu lilo abẹrẹ ajẹsara ẹlẹdinwo kan tó lè koju aisan iba jakejado agbaye.

Abẹrẹ ajẹsara meji to fara jọra

Ajọ WHO sọ pé isọwọ ṣiṣẹ awọn abẹrẹ mejeeji yi jọra ati pe kò sí ẹrí to fihan pe ọkàn dara jù ekeji lọ.

Ileeṣẹ to n peelo abẹrẹ ajẹsara to tobi julọ lagbaye Serum Institute of India -ti wa ni ikalẹ lati pese ohun tó lè ní mílíọ̀nù ọgọrùn abẹrẹ yi lọdọọdun to sí ní ikapa kò ju bẹ lọ sí mílíọ̀nù lọna igba.