Ìgbà márùn-ún ni mo fi aṣọ pupa kìlọ̀, fọn fèrè fún Dẹrẹba BRT àmọ́ kò dáhùn - Òṣìṣẹ́ rélùwéè

Oríṣun àwòrán, Lagos State Government

ìṣẹ́jú 39 sẹ́yìn

Ọkan lara awọn osisẹ ileeṣẹ ìjọba to n risi akoso oju irin to wa nibi isẹ lasiko ti ijamba waye laarin reluwee ati ọkọ BRT nilu Eko ti sọrọ soke nipa isẹlẹ naa.

Arakunrin naa to kọ lati darukọ rẹ fun awọn akọroyin salaye pe oun ni oun wa lẹnu isẹ lasiko ti iṣẹlẹ naa waye.

Nigba to n salaye bi isẹlẹ naa se waye, ọkunrin naa ni igba marun-un ọtọtọ ni oun ni ki Dẹrẹba BRT to ni ijamba naa duro fun reluwee lati kọja sugbọn ko da oun lohun rara.

O ni " N ṣe ni mo bẹrẹ si ni ma fi aṣọ pupa fi ṣe ikilọ, fọn fere, tí mo kígbe pe ki Dẹrẹba naa mase gbinyanju lati sọda sugbọn o kọ lati da mi lohun.

"Ko si ẹnikẹni to le ni n ko se iṣẹ mi, ti wọn ba ke si mi níbikibi pe ki n wa wi tẹnu mi, mo maa de bẹ nítorí awọn Dẹrẹba ko ki n gbọrọ rara."

''Àwọn Dẹrẹba BRT kii ni suuru, ọpọ igba ni a ti ja''

Osisẹ BRT naa tẹsiwaju pe ọpọ awọn Dẹrẹba BRT ni wọn ko ki ni suuru ti wọn ba sọda loju irin naa.

O ni ti oun ba ke si wọn, wọn maa ta omi si oun lara tabi sọrọ odi sì oun ti wọn ba kọja.

"Lọjọ kan, ọkan ninu wọn ta a omi sí mi lara nítorí mo ṣe ikilọ lori ewu to wa niwaju rẹ to le gba ẹmi rẹ.

"Ko da mi lohun. Nnkan to dùn mi pe awọn eeyan wa ninu bọọsi naa, to ba jẹ awakọ yẹn nìkan ni, ko si nnkan to kan mi

''Ti Reluwee ba n kọja, ilẹ maa mi''

Osisẹ NRC tẹsiwaju pe ko si bí eeyan ṣe fẹ fi nnkan di eti to, yoo mọ pe reluwee wa ni tosi nitori ilẹ maa n mi.

"Ko si nnkan to ti bọ eti ṣe dun to, ti Reluwee ba n bọ, ilẹ maa mi. Gbogbo wa laa mọ.

"Ki lo de to fi fẹ salọ nigba ti iṣẹlẹ naa waye, to si fẹ fi awọn eeyan silẹ ninu ọkọ naa lati ku. Ki lo de?

Dẹ́rẹ́bà BRT tọ̀rọ̀ aforijin lọ́wọ́ àwọn tó farapa nínú ìjàmbá ọkọ̀ àti rélùwéè

Dẹrẹba ọkọ ijọba ipinlẹ Eko to sokunfa bi ọkọ BRT ṣe kọlu ọkọ reluwee ni agbegbe ojurin PWD/ Shogunle loju ọna Agege motor niluu Eko, tí rọ awọn to ninu bọọsi akero, to lugbadi ijamba kan tabi omiran lati diriji oun.

Tí a ko ba gbagbe, awọn eeyan kan ti orí ko yọ ninu iṣẹlẹ ijamba naa fẹsun kan Dẹrẹba naa, ti orukọ rẹ jẹ Oluwasegun Osinbajo pe o fi nnkan di eti, to si kọ lati gbọ lọwọ awọn ẹsọ oju popo.

Dẹrẹba ni kudiẹkudiẹ to wa lara ọkọ bọọsi akero BRT lo fa ijamba.

"Ko ki n ṣe ẹjọ mi rara. Bawo ni maa ṣe kọ etí kun si ipe yẹn? Bọọsi ni isoro

"O ṣe ni ni laanu pe iṣẹlẹ naa waye. Mo rọ gbogbo to lugbadi ijamba yii pe ki wọn dari jin mi, mo kabamọ nínú iṣẹlẹ ijamba naa."

Ki lo waye saaju?

Awọn alaṣẹ ileeṣẹ to n ri si iṣẹlẹ pajawiri nipinlẹ Eko, ti fidi rẹ mulẹ pe bọọsi kan to jẹ ọ́kọ́ ijọba ipinlẹ Eko ni ọkọ̀ oju irin reluwe kan kọlu to si gbe hanu titi to fi rin gbẹẹrẹ lati agbegbe Ikeja titi de agbegbe Shogunle ni ipinlẹ Eko.

Oludari ẹka iha Iwọ Oorun-Guusu Naijiria, Ibrahim Farinloye sọ fun BBC Yoruba atawọn oniroyin to wa nibi iṣẹlẹ naa pe iye eeyan to ba iṣẹlẹ naa lọ ti di mẹfa bayii.

O ṣalaye pe eeyan meji ti ku tẹlẹ lati ibi iṣẹlẹ naa, kete ti wọn gbe gbogbo awọn to farapa de ileewosan LASUTH ni awọn mẹrin mii ku.