Ìdílé 9 nínú ìdílé 11 tó yẹ fún oyè Alaafin ní kí Makinde fòpin sí ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nùwò sípò Alaafin

Mẹsan an ninu awọn idile ọba mọkanla to wa lati idile Alaafin Atiba ti pe fun Ifagile ifọrọwanilẹnuwo ti n lọ lọwọ fun awọn omo oye merindinladorun to fe je oye Alaafin Oyo.

Pe ki won yan Oba titun ninu idile Agunloye ki o si safihan re fun igbimo Oyo Mesi lai se akiyesi awon idile mesan an to ku.

Adeshina so pe awon idile mesan an to seku fe ki eto yiyan oba titun nilu Oyo je sisi sile fun gbogbo idile to leto si oba jije nilu Oyo