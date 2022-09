Òṣìṣẹ́ ‘Civil Defence’ gbá mí létí, ẹ̀jẹ̀ ń yọ lẹ́nu mi - Ayefele

ìṣẹ́jú 26 sẹ́yìn

Ayefele: Òṣìṣẹ́ NSCDC ga ìbọn láti pa mi, ọ̀pẹ́ Ọlọ́run

Nigba to n ṣalaye fun BBC News Yoruba bi isẹlẹ naa se waye, Ayefele ni lootọ ni isẹlẹ naa waye..

‘Osisẹ Civil Defence tọwọ bọ ferese ọkọ mi lati ja owo gba, o si sọ ẹsẹ si mi lẹnu’

“Mo ti fun gbogbo awọn olori awọn osisẹ alaabo to wa nibẹ lowo tan, titi kan awọn ẹṣọ ‘bouncers’ ati awọn ọmọ ita area boys.

Bi mo ṣe fẹ maa jade, ẹ si mọ pe ko si bi ẹ ṣe fun awọn areas boys yẹn lowo , to lee kari.

Se ni mo ma n sọ owo soke ki ẹnikẹni to ba le rii mu, ko muu."

Mo wa sọ fun awọn ọmọ mi to wa ninu mọto pe wọn ko gbọdọ jẹ ko lọ.

A gbọdọ mọ ọfiisi wọn. Bo ṣe kẹ ibọn niyẹn to bọ siwaju mọto pe oun yoo yinbọn fun ẹnikẹni to ba sun mọ oun.”

Ayefẹlẹ ni gbogbo ẹnu oun n ṣẹjẹ pẹlu ẹṣẹ ti oṣiṣẹ sifu difẹnsi naa fun oun to bẹẹ gẹ ti oun fi nilo lati lọ si ile iwosan lalẹ ọjọ naa nigba ti oun de ilu Ado Ekiti.

Amọṣa, gbajumọ olorin naa ni ọga agba ajọ sifu difẹnsi nipinlẹ Ekiti ti wa ba oun ni owurọ ọjọ keji ti iṣẹlẹ naa ṣẹlẹ lati bẹ oun ti oun si ti jami lori sisọrọ naa sita fun ẹnikẹni ki o to di pe awọn akọroyin to wa nibi ti iṣẹlẹ naa ti ṣẹlẹ to wa gbe e sita nitori pe inu wọn ko dun si iṣẹlẹ naa.