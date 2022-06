“Èmi lókàn, Eléyìí’, ‘Concensus’, Ọ̀dàlẹ̀” àtàwọn ọ̀rọ̀ mìíràn tó gbòde lásìkò ìdìbò abẹ́nú APC l’Abuja

Idibo abẹnu ẹgbẹ oṣelu All Progressives Congress to waye mu ki ọpọ eeyan ni Naijiria ṣe aisun mọju ki wọn baa le mọ ibi ti esi idibo naa yoo ja si.

Dugbẹ dugbẹ naa to n mi ti wa jabọ bayii a si ti mọ ibi to ṣẹ si.

Amọ lasiko idibo yii ati asiko to ṣaaju rẹ, niṣe lawọn ọrọ kan jẹyọ pupọ loju opo ayelujara ati lẹnu awọn to n fi ọkan ba idije lati yan oludije ipo aarẹ ẹgbẹ APC ti yoo gbe asia ẹgbẹ dani lọdun 2023.

Consensus

Amọ nibi idibo abẹnu ẹgbẹ oṣelu APC ni paapa fun ipo ẹni ti yoo dupo aarẹ labẹ aṣia ẹgbẹ ni ifikunlukun,ajumọ fọwọ si to tunmọ si consensus lede oloyinbo.

Ki wọn to ṣe idibo abẹnu APC, gbolohun consensus ko tiẹ kọkọ yọju ṣugbọn bi ọjọ ṣe n sunmọ bọ lawọn ọmọ ẹgbẹ kookan ati awọn alatilẹyin n mọrọ yi bẹnu.

Idije pada waye ti gbogbo oludije si lọsagbo ki o to di pe awọn kan bẹrẹ si ni juwọ silẹ fun awọn oludije ẹgbẹ wọn lọjọ idibo.

Ni ṣoki, consensus ko ṣiṣẹ nibi yiyan oludije ipo aarẹ labẹ aṣia ẹgbẹ APC ninu idibo to pari

"Emi lo kan"

Ninu gbogbo awọn ọrọ taa ṣalabapade lasiko idibo abẹnu ẹgbẹ oṣleu APC nibi ti wọn ti yan oludije ti yoo dupo aarẹ labẹ ẹgbẹ, eleyi to gbode julọ ni ''emi lo kan''

Gbolohun yi jade lẹnu agbaọjẹ ẹgbẹ oṣelu APC Bola Ahmed Tinubu nigba to n ba awọn ọmọ ẹgbẹ sọrọ nipinlẹ Ogun.

Awọn kan ni ibinu ni Tinubu fi sọ ọrọ yi amọ awọn agbodegba rẹ ni Tinubu fi ọrọ yi ṣe alaye pataki to fi lero pe o yẹ kawọn eeyan dibo fun to si sọ pe oun ti n farada ọpọ nkan fun ẹgbẹ tori naa lasiko yi'' ẹ gbe kini yi wa emi lo kan.''

"Eleyii"

Ninu ọrọ tawọn eeyan tun n ran lẹnu leleyi to niṣe pẹlu Tinuba bakan naa ni bo ti ṣe dari ọrọ si Gomina ipinlẹ Ogun Dapo Abiodun nibi ipolongo to si pe Gomina ni ''eleyii.''

Laarin awọn Yoruba, a mọ pe ẹni to ba juni lọ le pe ẹni to kere si ni eleyii amọ bẹẹ naa la mọ pe pipe eeyan leleyii a maa mu abuku lọwọ.

Eleyii to jẹ ninu erongba abuku tabi ẹgbọn si aburo lawọn eeyan n jiyan le lori nipa bi Tinubu ṣe pe Gomina ipinlẹ taraalu dibo fun ni ''eleyii''

Kete to sọ ọrọ yi awọn eeyan loju opo ayelujara ba sọ di nkan ti wọn si n gba bi igba ọti.

Koda ọrọ ti o jade lati ọdọ Gomina to sọ pe oun kii ṣe ọbaluaye ati pe ipo Gomina kii se oye idile oun ko jẹ ko kuro lọkan awọn eeyan.

Eleyii jẹ gbolohun to ja rain tawọn eeyan si mu bẹnu lawọn ọjọ bu meloo kan ki idibo abẹnu ẹgbẹ oṣelu APC to waye.

"Oore ati Ọdalẹ"

Lọdọ awọn to jẹ alatilẹyin fun Osinbajo wọn a maa ni Osinbajo mọ oore ti Tinubu ṣe fun eleyi to mu ko de ipo igbakeji aarẹ ṣugbọn ko tunmọ si pe ko gbọdo wa gbero lati de ibi giga ju ibi to wa lọ.