Ẹ bá wa sọ̀rọ̀, ààyè ṣì wà fún ìjíròrò - Àwọn Gómìnà 'G5'

ìṣẹ́jú 16 sẹ́yìn

Bakan naa ni awọn gomina ọhun ṣalaye pe aye si wa fun ijiroro ti yoo fi opin si gbogbo rogbodiyan to n waye lọwọ ninu ẹgbẹ oṣelu naa.

“A wa ti a wa ni ipade yii ti ṣetan lati duro lori esi ipade wa ni Port Harcourt. A tun wa sọ lẹẹkan sii pe aye wa fun ijiroro to mu alaafia wa ninu ẹgbẹ oṣelu wa.”

Gbogbo awọn agba ẹgbẹ lo ti wa lẹyin- Makinde

“G5 jẹ igun ẹgbẹ PDP to nifẹ si ilọsiwaju ẹgbẹ. Ẹ ri wa, awa gomina marun-un to n ṣe ijọba lọwọ, ti a si n lewaju ninu bibeere ohun to yẹ, ti awọn agba ati adari si wa pẹlu wa ninu ija yii.