Amotekun shoots Oluwasegun in Ondo: Ìyàwó mi ti lọ, ọmọ mi ò lọ ilé ẹ̀kọ́ láti ìgbà yẹn, ẹ

'Láti 2021 tí Amotekun yìnbọn bá mi, ìjọba ẹ ṣàánú mi, mò ṣì ń réti 30M tí ilé ẹjọ́ pàṣẹ pé kẹ́ẹ fún mi'

ìṣẹ́jú 58 sẹ́yìn

"Mo ti lọ si ọfiisi ijọba, mo ti lọ "human affairs", mo ti para ọfiisi awọn Amotekun to yin mi nibọn naa, ẹrin ni wọn n fi mi rin".

Eyi wa lara ọrọ ti Oluwasegun ba BBC Yoruba sọ nigba to n ṣalaye aduru irora ati iya to ti jẹ lori ẹsẹ rẹ to si n rawọ ẹbẹ si ijọba ipinlẹ Ondo lati tete ṣaanu oun gẹgẹ bi ile ẹjọ ṣe pa wọn laṣẹ.