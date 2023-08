Ọba ìlú Akure gbéńá wojú gómìnà ìpínlẹ̀ Ondo nítorí ọdún Aheregbe

wákàtí kan sẹ́yìn

Wọn ti ṣe ayẹyẹ ọdun Aheregbe lonii niluu Akure, to jẹ olu ilu ipinlẹ Ondo, gẹgẹ bo ṣe maa n waye lọdọdun.

Ọdun naa jẹ ọkan pataki lara awọn ọdun iṣembaye to maa n waye niluu Akure, ninu eyii ti aṣa to rọ mọ ọdun naa ko faye gba ki ẹnikẹni ṣi ṣọọbu tabi ile itaja rẹ.

Deji Akure paṣẹ ki wọn ma ṣi ọja

Gẹgẹ bii ohun to sọ, kii ṣe gbogbo oniṣowo ni ọrọ naa kan nitori aye wa fun abala awọn oniṣowo kan lati ṣi ṣọọbu wọn.

O ni “awọn to n ta oogun lanfani lati ṣi ṣọọbu wọn lasiko ọdun naa, bakan naa ni ọdun ọhun ko sọ pe ki ẹnikẹni tabi ọkọ ma rin loju popo.”

Ẹnikẹni ko gbọdọ ti ṣọọbu pa nitori ọdun kankan – Ijọba Ondo

Ẹwẹ, lẹyin atẹjade agbẹnusọ Deji yii ni ijọba ipinlẹ Ondo tako ọrọ naa, to si sọ pe o jẹ titẹ ẹtọ araalu mọlẹ.

Ademola-Olateju pe akiyesi Deji si ipinnu ijọba ipinlẹ naa kan to waye lọjọ kẹrinlelogun, oṣu Kẹjọ, ọdun 2022, nibi to ti sọ pe ko si ẹni to lagbara lati sọ pe ki awọn iyalọja gbe ṣọọbu wọn ti pa lai gba aṣẹ lọwọ gomina.