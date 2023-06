Benjamin Mendy sọ pé 10,000 obìnrin ni òun ti bá lòpọ̀ - Ẹlẹ́rìí sọ nílé ẹjọ́

Agbabọọlu Manchester City, Benjamin Mendy ti n koju igbẹjọ lori ẹsun ifipabanilopọ, lara eyi to ti sọ fun ẹnikan lara awọn obinrin meji ọhun pe ‘ko si nnkan to buru nibẹ, nitori pe ẹgbẹrun mẹwaa obinrin ni oun ti ba lopọ’.

Wọn fi ẹsun kan ẹni ọdun mejidinlọgbọn naa pe o kọlu obinrin naa, to jẹ ẹni ọdun mẹrinlelogun nigba naa nile rẹ to wa ni Mottram St Andrew, Chesire, ni oṣu Kẹwaa ọdun 2020.

Bakan naa ni wọn fi ẹsun kan an pe o fi ipa ba obinrin mii, to jẹ ẹni ọdun mọkandinlọgbọn nigba naa lo pọ, nile rẹ lọdun meji ṣaaju.

Ṣaaju ni adajọ to kọkọ gbọ awọn ẹsun naa, Stephen Everett, sọ fun igbimọ awọn eeyan mejila to n gbọ ẹsun naa bayii pe ile ẹjọ rii pe agbabọọlu naa ko jẹbi awọn ẹsun ifipabanilopọ ti awọn obinrin miran fi kan an ninu igbẹjọ kan to pari loṣu Kini, ọdun yii.