Obi pàdánù nílé ẹjọ́, Iléẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn fún INEC láṣẹ láti ṣàtúntò BVAS fún ìdìbò gómìnà

wákàtí kan sẹ́yìn

Ile ẹjọ kotẹmilọrun to n gbọ awọn awuyewuye eto idibo sipo aarẹ ni Naijiria to waye loṣu to kọja ti fun ajọ INEC lanfani lati ṣe atunto ohun elo ayẹwo oludibo lọna igblode, BVAS to lo fun eto idibo sipo aarẹ.