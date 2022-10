Wo ohun tí yóò ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn tí ológun gba ìjọba ní Burkina Faso

ìṣẹ́jú 25 sẹ́yìn

Lọjọ Ẹti ni iroyin lu sigboro agbaye pe ọkan lara awọn ọmọ ogun orilẹede Burkina Faso ti kede lori mohunmaworan apapọ orilẹede naa pe oun ti ditẹ gba ijọba lọwọ olori ijọba ologun to wa lorilẹede naa, ọgagun Paul-Henri Damiba.

Ibrahim Traore to lewaju iditẹgbajọba naa ṣalaye pe nitori aikunoju oṣuwọn rẹ lati kapa awọn agbesunmọmi alakatakiti ẹsin Islam to n ṣọṣẹ lorilẹede naa lawọn ṣe gba ijọba lọwọ rẹ.

O ni awọn yẹ aga mọ Kọnẹli Damiba nidi “lati lee parapọ mojuto ohun to jẹ gbogbo eeyan orilẹede Burkina Faso logun, ninu eyi ti mimojuto ọrọ abo ilu ati orilẹede naa.”

Bakan naa lo tun kede pe gbogbo aala orilẹede naa, yala ti ilẹ ni tabi ofurufu ni yoo wa ni titipa titi di ọjọ miran ọjọ ire, ti gbogbo eto to nii ṣe pẹlu oṣelu yoo si lọ rọọkun naa.

Ni ọ̀oṣu kinni ọdun yii ni ọgagun Damiba ditẹ gba ijọba lọwa ijọba oloṣelu to wa lorilẹede naa lori awawi pe awọn lee dẹkun gulegule awọn agbesunmọmi alakatakiti ẹsin Islam to n koju oro si orilẹede naa.

Ki lo ti ṣẹlẹ lati igba yii wa?

Amọṣa lati irọlẹ ọjọ Ẹti, ko si ẹni to mọ ibi ti Damiba wa.

Bi o tilẹ jẹ wipe awọn ati orilẹede France kii ye ni ajọṣepọ to danmọran, sibẹ awọn to sun mọ awọn aṣoju orilẹede naa ṣalaye fun ileeṣẹ redio RFI pe ọgagun Damiba ko si ni ọdọ wọn

Ṣaaju ni ajọ orilẹede to wa lẹkun iwọ oorun Afirika, ECOWAS ti koro oju si iditẹgbajọba naati wọn si n sọ pe oun “ ṣi n tẹnumọ aidunnu oun si eto iyipada yoowu ti ko ba lọwọ idibo ninu”

Orilẹede Amẹrika ni tirẹ sọ pe inu oun ko dun si ohun to n ṣẹlẹ lorilẹde Burkina Faso, to si n rọ awọn eeyan rẹ lorilẹede naa lati fi irin wọn mọ niwọn nibẹ.

Bakan naa ni orilẹede France gbe irufẹ ikilọ bẹẹ sita fun awọn eeyan rẹ bii ẹgbẹrun mẹrin to wa ni olu ilu orilẹede naa, iyẹn Ouagadougou. “A n pe fun alaafia latọdọ awọn olukopa ninu iṣẹlẹ yii,”

Ki lawọn koko ohun ti ijọba ologun tuntun ni Burkina Faso sọ?

Ikọ ologun to gbajọba ni Byurkina Faso naa, ti wọn pe orukọ ara wọn ni movement patriotic pour la sauvegarde et la restauration, MPSR, sọ pe awọn ti ṣepade lọjọ Ẹti tii ṣe ọgbọn ọjọ oṣu kẹsan an ọdun 2022 nibẹ lawọn si ti fimọ ọkan pe ki wọn gba ipo lọwọ Ọgagun Paul Herny Damiba ki Kaputeni Traore Ibrahim si bọ si ipo rẹ.