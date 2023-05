Ohun mẹ́wàá tó yẹ kí ẹ mọ̀ nípa Raymond Dokpesi tó dolóògbé...

Oríṣun àwòrán, Others

Ọjọ Kọkandinlọgbọn, Osu Karun un, ọdun 2023 ni iroyin iku alaga ileeṣẹ iroyin AIT to fi mọ Daar Communications Limited jade laye.

Ohun mẹwaa ree ti wọn ko mọ nipa Dokpesi...

Alága iléèṣẹ̀ ìròyín AIT, Raymond Dokpesi ti jáde láyé

Oríṣun àwòrán, Others

Oloye Raymond Dokpesi to ni ileeṣẹ Daar Communications ti jade laye.

Atẹjade naa ni Dokpesi to jẹ ọkan googi ninu ẹgbẹ osẹlu PDP, jade ni aye ni ileewosan ni ilu Abuja lo ti jade laye lẹyin to ṣe aisan rọpa-rọṣẹ.

Wọn fikun un pe Dokpesi jẹ eniyan nla to laanu awọn eniyan to si jẹ adari ileeṣẹ iroyin DAAR Communication fun ogun ọdun to ti kọja bayii.