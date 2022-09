Mo rò pé ẹ̀mí mi ti dúró, ayé parẹ́, òòrùn kò yọ mọ́ nígbà tí kọ́ mi kú - Bimbo Oshin

ìṣẹ́jú 10 sẹ́yìn

Bimbo Oshin dárò ọdún kan tí ọkọ rẹ̀, Dudu Heritage jáde láyé

Nigba to n ranti iku ọkọ rẹ́ naa ati bi akoko naa se waye, Bimbo Oshin, loju opo Instagram, sọrọ aro to lagbara eyi to se afihan ohun to la kọja laarin ọdun kan naa.