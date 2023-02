Bí ìgbáradì fún ètò ìdìbò ṣe ń lọ káàkiri ilẹ̀ Yorùbá nìyí

wákàtí kan sẹ́yìn

Ajọ eleto idibo nipinle Osun ti bẹrẹ pinpin ohun elo idibo to ṣe koko si awọn ijọba ibilẹ kọọkan.

Agboke ṣalaye pe oun ati awọn oṣiṣe to ku ti gbaradi gidigidi fun idibo to maa waye ni ọjọ Abamẹta to n bọ yii.