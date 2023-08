Wo ohun tí ọ̀gá àgbà ọlọ́pàá tuntun fẹ́ dá lárà láti dẹ́kùn òjòjò tó ń ṣe ètò àbò ní Nàìjíríà

ìṣẹ́jú 19 sẹ́yìn

Egbetokun fi ọrọ naa lede nilu Ibadan n'ibẹrẹ ọsẹ yii lasiko to n dahun ibeere to niiṣe pẹlu iṣoro eto aabo lati ọwọ alaga igbimọ awọn Mogaji nilẹ Ibadan, Asimiyu Ariori saaju ipade apero awọn ọga agba ileeṣẹ Ọlọpaa tẹlẹri to waye fun ọjọ meji gbako.

Ọga ọlọpaa Ẹgbẹtokun bẹ gomina Seyi MAkinde wo ni Ibadan

Ipade apero ọlọjọ meji fun awọn ọga agba ileeṣẹ Ọlọpaa tẹlẹri to waye ni gbọngan igbalejo IITA to n bẹ ni opopona Moniya nilu Ibadan lo jẹ agbekalẹ alaga igbimọ awọn ọga agba ileeṣẹ Ọlọpaa to ti ṣiṣẹfẹyinti, Alhaji Aliyu Attah, pẹlu ajọṣepọ alaga ajọ to ṣe akoso ileeṣẹ Ọlọpaa, Dr. Solomon E. Amse.