Ta ni Nuhu Ribadu tí Ààrẹ Tinubu ṣẹ̀ṣẹ̀ yàn sípò olùbádámọ̀ràn lórí ètò àbò?

Ta ni Nuhu Ribadu tí Ààrẹ Tinubu ṣẹ̀ṣẹ̀ yàn sípò olùbádámọ̀ràn lórí ètò àbò?

ìṣẹ́jú 17 sẹ́yìn

Inu awọn ọmọ Naijiria kan dun si igbesẹ naa, bẹẹ lawọn mii n woye pe ta ni Ribadu gan, ati pe ki ni pataki ipo tuntun ti Aarẹ ṣẹṣẹ yan an si.

Ọjọ kọkanlelogun, oṣu Kọkanla, ọdun 1960 ni wọn bi Nuhu Ribadu, ni ilu Yola, to jẹ olu ilu ipinlẹ Adamawa.

Awọn ibi to ti kawe

Lọdun 1980, o lọ kẹkọọ nipa imọ ofin laarin ọdun 1980 si 1983, lẹyin to pari eto agunbanirọ rẹ lo darapọ mọ ileeṣẹ ọlọpaa.

Ribadu tun kawe ni Harvard Business School to wa nilẹ Amẹrika .

Awọn aṣeyọri ati ami ẹyẹ

Oun ni alaga akọkọ fun ajọ to n gbogun ti iwa ajẹbanuni Naijiria, EFCC, nibi to ti gbogun ti awọn eeyan kan to n lu owo ni ponpo, ninu eyii ti ọpọ ninu wọn jẹ gbajumọ oloṣelu.