Wo àwọn òṣèré tíátà tó tọrọ ọkọ̀ tó sì ti rí gbà lọ́dún 2023

wákàtí kan sẹ́yìn

Yoruba ní, ẹni to ba dakẹ, tara rẹ yoo ba a dakẹ.

Bẹẹ gan ni ọ̀rọ̀ rí fun àwọn òṣèré títa Yoruba kan, to ke jade lori ayelujara fun awọn ololufẹ wọn lati fi ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ ta wọn lọrẹ.

Ohun to jẹ ìyàlẹ́nu ni pe, bi awọn agba òṣèré naa ṣe ń pariwo síta, ni awọn ọmọ Naijiria n dide fun iranlọwọ wọn.

Iya Gbonkan

Bi ẹ ko ba gbagbe laipẹ yii ni Iya Gbonkan fi ipe sita lati tọrọ iranwọ lọdọ awọn ẹlẹyinju aanu ni Naijiria lati boju aanu wo o ki wọn ra ọkọ to le maa fi ṣe ẹṣẹ rin.

Iya Gbonkan ni oun ko fẹ maa gun ọkada alupupu tabi ta mọ mọto lati lọ si ibi to ba ti fẹ kopa ninu sinima eyi to ni o ti su oun.

Ẹni to fi ọkọ naa ta agba oṣere yii lọrẹ, Arabinrin Omobolanle Olatise ni idi ti oun fi ṣe eyi ni pe tori oun fẹ ṣe moriya fun Iya Gbonkan ni gẹgẹ bi akinkanju oṣere tiata.

Lalude

Ko pẹ ti awọn alaanu dide fun iya Gbonkan, ni oserekunrin mii, Adekunle Adetayo, ti ọpọ mọ si Lalude, naa ke gbàjarè lori ayelujara pe oun nilo ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́. Bi ìpè rẹ ṣe jade sori ayelujara, paapaa pẹlu iranlọwọ apanilẹ́ẹ̀rín, Kamo Comedy, to ba a gbe lárugẹ. Nílé-lóko ni awọn ololufẹ àgbà osere naa ti dá owo jọ lati fi mu inu rẹ dun. Ẹni kan ti ko dárúkọ rẹ fun ni miliọnu mẹta Naira lati fi ra ọkọ̀ tuntun. Awọn míì tun da miliọnu kan Naira mọ owo naa, ati awọn ẹ̀bùn miran. Ninu fidio to safihan asiko ti wọn gbe ọkọ naa fun Lalude, ọkọ ayọ́kẹ́lẹ́ Toyota Camry pupa ni. Osere naa fi ayọ̀ ọkan rẹ hàn fun ifẹ àti atilẹyin to rí gbà.