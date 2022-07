Ikọ̀ agbẹ́sùnmọ̀mí ISWAP ní àwọn ló wà ní ìdí ìkọlú sí ọgbà ẹ̀wọ̀n Kuje

wákàtí kan sẹ́yìn

Ikọ agbesunmọmi ti Islamic State West Africa (ISWAP) ti kede pe awọn lo wa ni idi ikọlu to waye ni ọjọ Iṣẹgun ni ọgba ẹwọn Kuje ni ilu Abuja.

Iswap lo jẹ ọkan lara igun Boko Haram to yapa, ti wọn si ti n dunkoko ni iha Ariwa orilẹede Naijiria fun bi ọdun mẹwa bayii.

Ni ilẹ Afrika to fi mọ Lake chad ni ikọ ISWAP n tiraka lati gbajọba ni ibẹ pẹlu ifọwọsowọpọ ẹgbẹ agbẹsunmọmi Islamic State ni agbaye.

Ọgọgọrun awọn ẹlẹwọn ni awọn to ṣekọlu naa tu silẹ lasiko ikọlu ọhun.

Ọkan lara awọn oṣiṣẹ ọgba ẹwọn naa ni ẹlẹwọn to le ni irinwo (443) ni wọn ti ri pada ti awọn eniyan to wa ninu ọgba ẹwọn naa to le ni irinwo ọhun si ti salọ.