'Méjì lára àwọn tó pa àbúrò mi ti kọ́kọ́ wá mu ọtí ní 'hotel' rẹ̀ lọ́sàn-án'

ìṣẹ́jú 15 sẹ́yìn

Ẹni to jẹ ẹgbọn oniṣowo kan to jẹ ọmọ Naijiria, ṣugbọn to n gbe nilẹ America, Ayorinde Owolabi, ti sọrọ lori iku rẹ.

Ninu ọrọ to sọ fun BBC, ẹgbọn oloogbe Ayorinde Owolabi, Alagba Caleb Owolabi sọ pe meji lara awọn to pa aburo oun ati oṣiṣẹ rẹ naa, ti kọkọ wa a mu ọti nile itura rẹ.

O ni ẹni to gbe owo naa lọ ṣalaye pe bi wọn ṣe gba owo naa, ni wọn bẹrẹ si sọ ede ti oun ko gbọ. Lẹyin naa si ni wọn bẹrẹ si yinbọn mọ awọn to wa ni ahamọ wọn, ẹni to gbe owo lọ, ati ọlọkada to gbe e lọ.