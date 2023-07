Wo oúnjẹ oníkóró mọ́kànlá tó yẹ́ kí ó má a jẹ láti dènà àìsàn ní àgọ́ ara rẹ

ìṣẹ́jú 21 sẹ́yìn

Kini a n pe ni woro irugbin ti awọn oloyinbo n pe ni Cereal? Awọn ni ounjẹ ti awọn agbẹ ma n gbin kooro wọn, ti o si see jẹ.

A ṣe akojọpọ irugbin oniworo mọkanla to dara fun ara rẹ ati ẹbi rẹ, lati dena oriṣiriṣi aisan ati aarun ni agọ ara.

Wheat (Triticum) – Alikama

Alikama ma n da abo bo ara lọwọ aisan ọkan, aisan rọpa-rọṣẹ, awọn aisan jẹjẹrẹ kan to fi mọ aisan itọ suga keji.

Barley - Koro Barli

Koro Barli ti o wọpọ julọ ni Pearl barley to si ni awọn ohun asaraloore to dara fun agọ ara.

O ma n pese fibre fun ara to fi mọ beta-glucan, ti o ma n jẹ ki ara ji pepe, amọ ki n mu ki ebi pa eniyan ju bi o ṣe yẹ lọ.

Nitori o ni gluten, ko dara fun awọn to ba ni aisan to nii se pelu gluten.

Agbado

Agbado jẹ ọkan lara awọn irugbin to wọpoọ ni agbaye ti o si jẹ pe ọpọ eniyan ni o ma n jẹ.

O ma n pese Vitamins, minerals, fibre, to fi mọ carotenoids ati zeaxanthin fun agọ ara.

Wọn ma n fi agbado ṣe ẹkọ ati ọpọlọpọ nkan miran fun ounjẹ jijẹ to n se ara loore.

Millet – Jero

Bi o tilẹ jẹpe o dabi koro, o dara pupọ fun ara to si ni ọpọlọpọ eroja bii fibre, protein ati awọn eroja ara to n gbogun ti aisan.

Koro Oats

Koro Oats dara fun ara to si ni awọn eroja bii fibre, beta glucan ati soluble fibre fun ara.

Oats naa ma n fun agọ ara ni anfaani lati dagba daradara lai si aisan ninu awọn ẹya ara to ṣe koko.

Irẹsi

Irẹsi wa lara awọn ounjẹ onikoro ti awọn eniyan fẹran lati maa jẹ julọ to si n fun awọn eniyan ni agbara.

Awọn eroja ara to wa ninu irẹsi naa ni flavonoids, apigenin ati quercetin to n da abo bo awọn eniyan lọwọ aisan.

Rye - Woro irugbin

Woro yii dara fun agọ ara to si ni awọn eroja bii lignans to si ma n mu ki ara dagba bi o ṣe tọ ati bi o ti yẹ.

Bakan naa ni o ma n mu adinku ba aisan ọkan, aisan to niise pẹlu nnkan oṣu obinrin, to fi mọ aisan ẹsẹ didun ati aisan jẹjẹrẹ ọyan.

Sorghum - Ọkà baba

O ni eroja bii ọra ati fibre to n se ara loore.

Triticale - Woro 'Triticale'

Buckwheat - Woro 'Buckwheat'

Woro 'Buckwheat' ni wọn ṣe apejuwe pe o ni awọn eroja to n dena aisan pupọ, to si dara ju ọpọlọpọ koro lọ, to fi mọ oats ati wheats.