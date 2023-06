Ẹlẹ́sìn Àbáláyé tó bá ṣe ohunkóhun pẹ̀lú òkú mi yóò dara pọ̀ mọ́ mí lájùlé ọ̀run - Olubara

ìṣẹ́jú 37 sẹ́yìn

Ọba Olubara ti ilu Ibara to wa ni Abeokuta, ipinlẹ Ogun, Oba Jacob Olatunji ti soro nipa bo ṣe n lo igba aye re lori itẹ to si ti ni ati oku ati aye oun, oun ko fẹ ni nnkankan ṣe pẹlu ẹsin abalaye.

Oba Olatunji n so eyi lori eto opin ọsẹ ti iwe iroyin Punch.

Ṣé ẹ ṣẹ mọ pe ẹni ba maa jẹ Ọba gbudọ ṣe aṣa ibilẹ ni?

Ni kete ti wọn ṣe ayeye dide ade fun mi, awọn oloye pe mi won si ni idaji ọna ni mo ṣi de pẹlu awọn aṣa ibilẹ ati pe ohun to ku ni pe ki wọn mu mi wọn ẹgbẹ okunkun, ṣugbọn mo sọ pe rara tori pe baba mi gan, ẹlẹsin Kristẹni ni mo si fẹ tọ ipasẹ rẹ nitori pe o ni anfani tirẹ lati jẹ ẹni to n sin Ọlọrun kii ṣe ni ti ẹsin Kristẹni nikan.

“Koda too ba jẹ ẹlẹsin Musulumi, waa bọwọ fun Ọlọrun. Ọlọrun kan naa la n sọrọ rẹ. Ta lo mọ ẹni ti yoo lọ sọrun? Ti awọn araalu lo yẹ ka maa ro.”

Ọba Omolade ṣalaye pe wọn gbiyanju lati mu baba oun naa wọ inu ẹgbẹ awo nigba to jẹ Ọba ṣugbọn o kọ.

Ṣe awọn awo ko wa ki yin nilọ?

Oríṣun àwòrán, OTHERS

“Wọn sọ fun mi loju koro koro wipe mi o ni lo to ọdun meji lori itẹ, ṣugbọn mo pa wọn ti. Mo bẹrẹ si ni gbadura ati awẹ bẹẹ si ni Alufa ijọ mi wa si ile mi ti a jọ ṣinu awẹ”.

Ki lo maa n ṣẹlẹ bi Ọba ba waja?

“Awọn yoo mu ọkan lara ẹsẹ wọn yoo si sin in si oju ọna to lọ si ilu naa wọn a sin ẹsẹ keji si ọna ibomiran to ba wọ ilu ọhun ati pe o ṣeeṣe ki wọn si ori rẹ si Aafin”.