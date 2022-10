EndSARS: Ìdí tí MC Oluomo fi ní kí ẹ kó òkú èèyàn yín jáde tó bá dáa yín lójú pé sọ́jà pa wọ́n ní Lekki Tollgate rèé

Oríṣun àwòrán, OTHERS

ìṣẹ́jú 24 sẹ́yìn

Lootọ ni alaga igbimọ alamojuto gbogbo ibudokọ atawọn gareeji ọkọ nipinlẹ Eko, Musiliu Akinsanya ti ọpọlọpọ mọ si MC Oluomo sọ pe ko si irẹpọ kankan to wa laarin ọrọ ipaniyan lasiko ifẹhonuhan EndSARS ati oludije fun ipo aarẹ lẹgbẹ oṣelu APC, Bola Ahmed Tinubu.

Ninu Fidio to jade lori ayelujara lọjọ ti MC Oluomo dari awọn eeyan ni ipinlẹ Eko ninu iwọde ẹlẹni miliọnu marun-un (5 million march), Oluomo ni iṣẹ ọwọ awọn akẹgbẹ Tinubu ni ẹgbẹ oṣelu Peoples Democratic Party ati Labour Party, Atiku Abubakar ati Peter Obi ni eyi.

Ṣe awọn oku to ku yẹn, ṣe wọn o ni ẹbi ni Naijiria ni?

Ṣe Naijiria ti lọ fun awọn abiyamọ to daju ni abẹtẹlẹ ti awọn to kun o tun wa ni aburo to le maa pariwo lori ayelujara?