Babaláwo kú sórí ìyàwó 'pásítọ̀' nílé ìturá ní Ikere-Ekiti

wákàtí kan sẹ́yìn

Ọrọ buruku, to n tẹrin, ni iṣẹlẹ kan to waye nilu Ikere Ekiti, nipinlẹ Ekiti, lẹyin ti ọkunrin kan kú nibi to ti n ni ibalopọ pẹlu obinrin kan nile itura.