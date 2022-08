Ẹ ṣọ́ra o, agbénipajayé kan wà nígboro tó ń pa tọ̀dọ́-tarúgbó báyìí - Ọlọ́pàá

Ẹ ṣọra o, agbenigba-jaye kan n bẹ nigboro agbegbe ilu Rẹmọ bayii o to n gbẹmi awọn eeyan bi ẹni gbẹmi adiyẹ o.

Ileeṣẹ ọlọpaa nipinlẹ Ogun ṣalaye ninu atẹjade kan to fi sita lọjọ Ẹti pe agbenipajaye naa yoo dibọn bi ẹni pe ọlọkada loun, bi o ba si ti gbe ẹni to fẹ pa gẹgẹbi ero ni yoo dari ọkada si ibi to dakẹ.