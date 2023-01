'Àṣìṣe ló mú mi fi ọmọ odó pa ọ̀rẹ́bìnrìn mi'

wákàtí kan sẹ́yìn

Ninu atẹjade ti ajọ IRT fi sita nilu Abuja sọ pe Tochukwu salọ, lẹyin to pa arabinrin Ijeoma tan, to si tun gbe ọkọ ayọkẹlẹ rẹ, awọn foonu ati awọn dukia rẹ miran salọ.

“Ọwọ ọlọpaa IRS tẹ afurasi naa niluu Port Harcourt, nipinlẹ rivers, lọjọ keji, oṣu Kọkanla, ọdun 2022, lẹyin to salọ kuro nibi to pa oloogbe si, to si lọ n gbe pẹlu obinrin mii, to jẹ ololufẹ rẹ tuntun.”