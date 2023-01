Man city lulẹ̀, Pep Gardiola, Ten Hag jiyàn lórí ‘Offside’ Rashford tó mú góòlù tó sọ Man Utd jí jáde

ìṣẹ́jú 40 sẹ́yìn

Ẹgbẹ agbabọọlu Manchester United gbo ewuro soju Manchester city pẹlu goolu meji si ẹyọkan ni ifẹsẹwọnsẹ wọn to waye ni papa iṣire Old Trafford lọjọ Satide.

Ọpọ lamẹtọ ere bọọlu lo n ṣe ariyanjiyan pe ‘offside’ ni Rashford agbabọọlu Manchester United wa to si di awọn agbabọọlu ati aṣọle Manchester city lọwọ ki Bruno Fernades to gba bọọlu wọle sinu awọn nigba ti ifẹsẹwọnsẹ naa wọ ọgọrin iṣẹju.

'Rashford di awọn agbabọọlu wa lọwọ'

Ninu ọrọ to sọ pẹlawọn akọroyin lẹyin ifẹsẹwọnsẹ naa, akọnimọọgba ikọ agbabọọlu Manchester city, Pep Guardiola ṣalaye fun BBC pe ko si wahala bi ik Manchester city ko ba gba Carabao cup tabi premier league ni saa bọọlu yii, ṣugbọn ifẹsẹwọnsẹ ṣi pọ lati gba nitori naa orun to wa loke ṣi to aṣọ n sa.