Àwọn òsèré tí wọ́n ní ìdádúró kí wọ́n tó di ọlọ̣́mọ rèé…

Àwọn òsèré tí wọ́n ní ìdádúró kí wọ́n tó di ọlọ̣́mọ rèé…

Oríṣun àwòrán, Others

Niyi Johnson ati Seyi Edun

Lẹyin igba naa ni Niyi fẹ osere miran ti orukọ rẹ n jẹ Oluwaseyi Ẹdun ni ọdun 2018, amọ wọn ko di ọlọmọ titi Osu keji, ọdun 2023, eleyii to waye ni ọjọ ibi rẹ pẹlu.

Gbogbo araye, ẹbi ara ati ọrẹ lo ba wọn pe jọ lati se ayẹyẹ ọmọ bibi naa, to fi mọ awọn ololufẹ wọn loju opo Instagram.

Biola Adebayo

Igbeyawo rẹ akọkọ pẹlu arakunrin kan ni Ile Gẹẹsi waye ni ọdun 2013, to si lọ bao ̣kọ rẹ lẹyin igbeyawo rẹ.

Biola Adebayo gbiyanju lati fẹ ẹlomiran ni ọdun 2021, ti orukọ ọkọ rẹ si jẹ Oluwaseyi Akinrinde, ti wọn si ni wọn simọ ara wọn fun ọdun mẹta ki wọn to se igbeyawo.

Ohun ti Biola sọ lori ẹrọ ayelujara ni pe ohun ti wa ọmọ ti ko si tete wa, koda o ti se IVF, amọ ẹlomiran lo bag be oyun naa to si dupẹ lọwọ Ọlọrun, to sọ oun ti iya ọlọmọ.