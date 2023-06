‘Onínú ire tó fẹ́ràn ẹbí ni arákùnrin tí wọ́n pa ní Sokoto lórí ẹ̀sùn pé ó bú Anabi’

Awọn eniyan to mọ arakunrin Usman Buda to padanu ẹmi rẹ ni Ọjọ Aiku ni ilu Sokoto ti sapejuwe iru eniyan ti ọkunrin naa.

Awọn ara ilu to mọ ọkunrin naa to n ta ẹran ni eniyan daradara ni, to si ni ifẹ awọn eniyan ati mọlẹbi rẹ.

Bakan naa ni wọn se apejuwe rẹ gẹgẹ bi ẹni ti ko fi ẹsin Islam sere, to si n tọku awọn mọlẹbi.

Arakunrin Buda naa ni wọn sekupa lori ẹsun pe o sọ ọrọ tako ẹsin Islam.

Awọn ti iṣẹlẹ naa ṣoju rẹ ni Usman to n ta ẹran ni ọja Dankure ni ilu Sokoto lo n jiyan pẹlu awọn akẹgbẹ rẹ to jẹ igun ẹsin miran, ti ọrọ naa si da nkan miran to jasi iku rẹ.

Kilo fa iṣẹlẹ iku Arakunrin Usman ti wọn sọ ni okuta pa?

Fidio ni awọn eniyan n pinka lori ẹrọ ayelujara nibi ti awọn kan ti n ju okuta lu Usman, ti wọn si n ke ‘’Allahu Akbar’’.

Arakunrin Sani to ba BBC News Pidgin sọrọ ni Usman fẹran ẹsin rẹ de ọkan, ti ko si ni sọ ọrọ tabuku ẹsin ọhun.

‘’Usman jẹ ẹlẹsin otitọ Islan nitori naa ko le sọ ọrọ kubakugbe nipa ẹsin Islam.

Bakan naa lo fẹran mọlẹbi rẹ nitori naa ibanujẹ ọkan lo jẹ fun wa nigba ti a gbọ nipa iṣẹlẹ naa, nitori a mọ pe ko lee waye bẹẹ lai si pe ejo ni ọwọ ninu.

Sani ni oun ti mọ Usman fun ogun ọdun ti kii si se alagabagebe, to si ni ọrọ igun si igun lo fa iṣẹlẹ naa.

Usman n sọ fun awọn eniyan pe Ọlọrun nikan ni o yẹ ki eniyan gbadura si ki o si bẹbẹ fun nkan lọwọ rẹ.

Awọn eniyan kan wa bẹbẹ fun owo ni asiko naa to si sọ fun wọn pe Allah nikan lo yẹ ki eniyan maa bẹ ko fun ni nkan.

Awọn eniyan binu si ọrọ ti o sọ, ti wọn si sọ di ọrọ miran mọ lọwọ, ki wọn to sekupa a.

Ẹlomiran to tun sọrọ nipa rẹ, Zainab Abubakar ni Usman ni iyawo ati awọn ọmọ pupọ sile, ti ipaya si ti deba wọn lẹyin isekupani baba wọn, to n pese ounjẹ fun wọn.

Ọrẹ rẹ miran, Mubarak Balle ni awọn mejeeji ni wọn jọ ma n lọ kirun papọ, to si jẹ onimọ ẹsin nipa igun Sunni ni, amọ to ni o da oun loju pe awọn to dana sun naa kii se ẹlẹsin igun Sunni.

Ileeṣẹ ọlọpaa ni iwadii n lọ lọwọ

Lori iṣẹlẹ yii, ileeṣẹ ọlọpaa nipinlẹ sokoto ti fi idi iṣẹlẹ naa mulẹ.

Wọn ni ni nnkan bi aago mẹsan-an kọja ogun iṣẹju ni owurọ ọjọ Aiku, ni awọn gba ipe pajawiri nipa nnkan to ṣẹlẹ.

Agbẹnusọ ọlọpaa, ASP Ahmad Rufa’i sọ ninu atẹjade kan pe ni kia ti awọn gba ipe naa ni kọmisanna ọlọpaa, ati ọga ọlọpaa agbegbe Kwanni, ko awọn ọlọpaa lọ sinu ọja naa.

“Nigba ti a de ibẹ, awọn eero to n lẹ Usman ni okuta salọ kuro nibẹ, ti wọn si fi silẹ sibẹ. Lati ibẹ la ti gbe e lọ sileewosan Usmanu Danfodio Teaching Hosspital niluu Sokoto, ṣugbọn o pada kú.”

Agbẹnusọ ọlọpaa sọ pe iwadii ti n lọ lori bi ọwọ yoo ṣe tẹ awọn apaayan naa.

Iru iṣẹlẹ yii ṣẹlẹ si akẹkọọ kan nipinlẹ Sokoto

Ọdun 2022 ni iroyin iru iṣẹlẹ bayii tàn kaakiri agbaye, nigba ti awọn akẹkọọ ile ẹkọ ikọṣẹ olukọ niluu Sokoto, sọ okuta pa akẹkọọbinrin kan, Deborah Yakubu nitori ẹsun kan naa.

Ni owurọ ọjọ kejila, oṣu Karun-un, ni awọn akẹkọọ naa wọ Deborah jade si ita gbangba lati inu yaara rẹ, fun ẹsun pe o sọrọ odi si anabi ni oju opo Whatsapp.