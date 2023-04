Àfi kí bàbà kọ̀wé fipò sílẹ̀ kí ẹgbẹ́ Afenifere lè ní ìlọsíwájú - Kole Omololu

Abogun Kole ni "igbesẹ awọn ọdọ ẹgbẹ Afenifere ko ya mi lẹnu nitori ọjọ iwaaju wọn ni wọn ja fun, ko yẹ ka ṣẹṣẹ sọ fun eeyan ko to mọ wi pe o yẹ ki oun fipo silẹ to ba jẹ wi pe lootọ lootọ la nifẹ iran Yoruba".

Ayo Adebanjo ko fa awọn ọmọ ẹgbẹ mora - Kole Ọmọlolu

O tẹsiwaju ninu ọrọ rẹ wi pe "ninu wọn ni Baba Fasoranti, Baba Adebanjo, Baba Falaye, C O Adebayo, Ọjọgbon Bolaji Akinyemi, Basorun Arogbofa, Baba Adebayo, wa. Ẹ bere lọwọ Baba, eeyan melo ni Baba Ayo Adebanjo n ba se pọ, nkan to n ṣe awọn ọdọ yii niyẹn".

Abagun ni baba ko gba imọran, tinu rẹ lo fẹ ṣe, eyi to buru julọ ni wi pe, Yoruba ni nnkan ti awọn n fẹ niyi, to ba je wi pe lotoo Yoruba ni a n ja fun nkan to yẹ ka se niyen, to ba si jẹ wi pe o fẹran ẹniti Yoruba nfẹ o ye ko dakẹ, Baba ko le fi tipatipa gbe ero wọn le wa lori”.