Oluwo sọ ọmọ tuntun rẹ̀ ní orúkọ ńlá kan, ẹ wà tú u wo, ẹ wo orùkọ́ aràmàǹdà!

ìṣẹ́jú 49 sẹ́yìn

Luwo Gbagida ni obinrin kanṣoṣo to jọba ni ile Ife to si tun jẹ iya to bi Adekola Telu ẹni to tẹ ilu Iwo do ni igba iwasẹ.