Tinubu kò bẹ̀rù àti forígbárí pẹ̀lú ẹnikẹ́ni – Femi Fani-Kayode

ìṣẹ́jú 22 sẹ́yìn

Amofin Fani-Kayọde sọ ọrọ yii ninu ifọrọwerọ kan to ṣe pẹlu BBC nibi to ti dahun awọn ibeere nipa eto idibo ọdun 2023 ati bi o ṣe kan awọn oludije lẹgbẹ oṣelu APC.

“Ọwọ oludije lọrọ yii wa o, o si tun da lori bi ilana irin ati eto rẹ ba ṣe jẹ. ọpọlọpọ eto lo wa niwaju rẹ. Tinubu ti ṣe ọpọlọpọ eto ipolongo, ipade ijiroro ilu si ilu, o si ti ba awọn eeyan sọrọ lojukoju nibi to ti dahun ibeere lawọn eto naa ju apapọ gbogbo awọn oludije lapapọ.”

Tinubu lẹtọ lati yan ibi ti o ba fẹ lọ tabi ti ko ni lọ -FFK

“Boya ti wọn ba pe e si ibi awọn ifọrọwerọ ita gbangba wọnyii ni ọna to ba mu laakaye yoo lee wo o ṣe nitori ohun gangan lo ni ẹtọ ati yan an tabi ko maa yan.

‘Peter Obi ko si lẹgbẹ ẹni ti a o maa ba figagbaga...kii ṣe ẹni ti a ri ti ẹ ro rara’

Fani-Kayọde tun sọrọ lori fidio kan to n ja ranyinranyin lori ayelujara nibi ti Tinubu ti n tọka si oludije fun ẹgbẹ oṣelu Labour Party, Peter Obi pe “arinfin nla ni ki wọn maa darukọ rẹ”

“Ohun to wu u lati sọ ni. Pupọ awọn nnkan ti Obi funrarẹ ti sọ nipa oludije wa gan to mu ki eeyan pinnu pe ki ni yoo mu migboriyin fun orukọ ẹni bẹẹ bi wọn ba darukọ rẹ layika mii.”

‘Aye wa fun Wike atawọn gomina marun un to wa ni Integrity group bi wọn ba fẹ wa si APC’

Fani-Kayọde to ti figba kan jẹ ọmọ ẹgbẹ oṣelu PDP tun mẹnu le ọrọ lori ipenija to n koju ẹgbẹ oṣelu alatako APC nibi ti awọn gomina marun un ti ya pa labẹ idari Nyesom Wike, gomina ipinlẹ Rivers.

“Lakọkọ naa mo kan sara si wọn fun igboya wọn. Wọn n pe ara wọn ni integrity group bayii, bẹẹni ẹnikẹni to ba lorukọ rere kaabọ si aarin wa

“Mo maa rọ Wike lati tẹsiwaju ohun to n ṣe ki o si duro lori ipiinu rẹ. Ki i ṣe iwa to tọ ni wọn hu si wọn ni aarin ẹgbẹ oṣelu wọn, ohun to si tọ ni wọn n ṣe.”