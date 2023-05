Bí wọn kò ṣe pè mí síbi àmì ẹ̀yẹ AMVCA dàbí ìgbà tí wọ́n bá dìtẹ̀ mọ́ mi – Ibrahim Chatta

Bí wọn kò ṣe pè mí síbi àmì ẹ̀yẹ AMVCA dàbí ìgbà tí wọ́n bá dìtẹ̀ mọ́ mi – Ibrahim Chatta

Chatta lo sọrọ naa ninu ifọwero kan lori redio Lagelu FM, to wa niluu Ibadan.

Ọrọ yii lo n jade lẹyin ami ẹyẹ Africa Magic Viewers’ Choice Awards, AMVCS, to waye lẹnu lọlọ yii.

Pupọ ninu awọn eeyan naa ni wọn gbagbọ pe o yẹ ki wọn fun ni ami ẹyẹ fun iṣẹ ribiribi to ṣe ninu ere ‘King of Thieves,’ ti wọn si fa ere naa kalẹ gẹgẹ bii eyii to milẹ titi.