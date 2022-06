Atiku, Tinubu, Kwankwaso, Obi àti àwọn mìí tó fẹ́ gba ipò lọ́wọ́ Buhari ní 2023

Lara awọn ẹgbẹ to ti yan oludije si ipo aarẹ ni ẹgbẹ to wa ni iṣakoso, All Progressives Congress.