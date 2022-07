Omi gbé èèyàn méjì lọ, àwọn mẹ́ta móríbọ̀ lẹ́yìn òjò àrọ̀rọ̀dá nílùú Eko

Flooding in Lagos:

Ajọ to n ri si iṣẹlẹ pajawiri ni Naijiria, NEMA sọ pe ẹnikan ninu awọn eeyan naa fo jade lati inu ọkọ ayọkelẹ ti wọn wa, nigba ti awọn oṣiṣẹ awọn yọ awọn meji to ku ninu agbara ojo to n gbe wọn lọ.