Ọmọ ọdún mẹ́tàlá rí ìbọn he lẹ́yìn ilé, ó pa ọmọ ọdún mẹ́ta ní ìpínlẹ̀ Ogun, ariwo sọ!

ìṣẹ́jú 52 sẹ́yìn

Iroyin ni ọmọ ọdun mẹtala kan, Babalola, lọ gbe ibọn naa nibi ti Adegesin fi silẹ si, to si yin in sin ọmọ ọdun mẹta naa.

“Ibi to fi silẹ silẹ si ni Balogun to jẹ ọmọ ọdun mẹtala ti gbe ibọn naa, to si yin in si oloogbe.”