Adeleke yóò gbà isẹ lọ́wọ́ 12,000 òṣìṣẹ́ tí Oyetola ṣẹ̀ṣẹ̀ gbà - PDP

Igbani sisẹ naa lo waye lẹyin eto idibo gomina to waye ninu osu keje.

Gẹgẹ bi Adekunle ti wi, ni kete ti wọn ba ti bura fun gomina tuntun naa ni yoo wọgile igbesẹ Gomina Oyetola to fẹ kogba wọle ni ipinlẹ Osun naa.

“Igbesẹ ti ijọba to fẹ kogba wọle gunle ni ko boju mu, ti ijọba Sẹnetọ Ademola Adeleke yoo tun ṣe atunse sawọn ofin kan, ni kete ti wọn ba bura fun ni ọjọ kẹtadinlọgbọn ọsu kejila ọdun 2022.

“Awọn igbanisẹ to waye ni awọn ẹka ijọba bi ti awọn ile ẹkọ gbogbonise Iree ati Esa Oke, ati yiyan alamojuto fun awọn isẹ banki ni yoo ni atunṣe.

Gbógbó ìgbanisíṣẹ́ Oyetola ní kó ní ẹsẹ nílẹ̀ - Adekunle

“Gbogbo igbanisisẹ to waye laarin ọsẹ diẹ sẹyin ni ko ni ẹsẹ nilẹ, ti wọn si ri owo ijọba gba. A mọ pe pupọ awọn ti wọn sisẹ ni o jẹ ọmọ ninu ẹgbẹ oṣelu APC ii wọn gbe sipo lati ṣe akoba fun isẹjọba Adeleke

Iléẹjọ́ wọgilé ẹ̀bẹ̀ PDP lórí ètò ìdìbò abẹ́nú APC ní Osun

Wayi o, ileẹjọ giga to joko nipinlẹ Osun ti wọgile ẹbẹ ẹgbẹ oṣelu PDP to tako eto idibo abẹnu ẹgbẹ oṣelu All Progressive Congress ni ipinlẹ naa.