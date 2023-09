Kí ni India ń wá lọ sí inú Oòrùn?

Leyin ọsẹ kan to di orilẹede akọkọ ti yoo gunlẹ si itosi gusu oṣupa, orilẹede India tun ti n gbaradi lati lọ sinu oorun.

Ìpinnu wọn ni lati gbe ibudo iwadi ijinlẹ kan lọ sibẹ-eyi ti yoo jẹ akọkọ rẹ - lati le tọpinpin irawọ to sunmọ ọ ju ati lati wadi nípa awọn ohun to n farahan ninu ofurufu ati atẹgun oju ọrun.

To ba ri bẹẹ, ki ni Aditya- L1? Eyi lawọn ohun to yẹ ki o mọ nipa irinajo to fẹ rin si ofurufu?