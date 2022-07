Tinubu kéde Kashim Shettima gẹ́gẹ́ bíi igbákejì rẹ̀ fún ìbò Ààrẹ ọdún 2023

Gẹgẹ bii ohun ti Tinubu sọ, o yan Shettima nitori o jẹ ẹnikan to jafafa, to ṣe fọkan tan, ati ẹni to mọ ohun to n ṣe.