Ìgboro dàrú nítorí ìwọ́de nílùú Ibadan lórí ọ̀wọ́ngógó owó Naira

ìṣẹ́jú 32 sẹ́yìn

Ọgọrọ awọn ọdọ to n ṣe ifẹhonuhan lori ilu ti ko fi ara rọ lo bẹrẹ iwọde l'ọwurọ oni bẹrẹ lati agbegbe Iwo Road lọ si Gate titi ti o fi de Secretariat.

Ariwo ti wọn mu bọ ẹnu ni pe aisi owo ati ọwọngogo epo bẹntiro ti mu ọpọlọpọ inira ba awọn ara ilu. Bẹẹ sini wọn ke si ijọba ati awọn ẹni ọrọ kan lati wa ojutu si tita riro to n ba awọn ọmọ Naijiria finra.

Nigba ti awọn to n ṣe ifẹhonuhan naa yoo fi de agbegbe Gate ni awọn janduku to darapọ mọ wọn bẹrẹ sini sọṣẹ.

Wọn ṣe ikọlu si agọ Ọlọpaa ati ile ifowopamọ Wema to n bẹ ni Gate.

Gbogbo ọkọ to n lọ to n bọ ni awọn adugbo naa ni awọn to n fi ẹhonu han ja ewe si ni iwaju.