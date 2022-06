Wo bó ṣe le fi orúkọ sílẹ àti ibùdó tó ti le gba káàdì ìdìbò PVC rẹ

Kaadi yii nikan ni irinṣẹ ti araalu ni lati yan oludije to ba wu wọn si ipo oṣelu lasiko eto idibo.

Ki o to o le gba kaadi idibo alalopẹ, o gbọdọ mu iwe pelebe ti ajọ INEC fun ọ, nigba to o ṣe iforukọsilẹ fun kaadi.

Amọ to ba jẹ pe o ko tii ni iwe pelebe naa dani, o le lọ si oju opo ayelujara ajọ INEC , lati fi orukọ silẹ tabi ki o lọ si ileeṣẹ ajọ naa to ba sunmọ agbegbe rẹ.

Lẹyin naa ni wa a tẹ iwe pelebe to ni gbogbo nkan ti o kọ jade

Eto yii wa fun awọn to ba fẹ paarọ tabi ṣe ayipada ibi ti wọn ti kọkọ gba kaadi idibo wọ

Bakan naa lo tun wa fun awọn to ba a fẹ ṣe atunṣe lori orukọ wọn

Awọn to ba fẹẹ ṣẹṣẹ forukọ silẹ naa le lo o

O tun le beere fun kaadi miran ti eyi to n lo tẹlẹ ba ti bajẹ tabi sọnu lori ayelujara

Igbesẹ to kan ni lati lọ si ọfiisi ajọ Inec:

Lẹyin ti o ba ti kọ gbogbo nkan to yẹ nipa rẹ silẹ lori ayelujara, igbesẹ to kan ni pe ki o lọ si ọfiisi ajọ Inec to ba sun mọ tabi awọn ibudo ti wọn pese