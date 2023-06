Ẹ ràn mí lọ́wọ́! Ìyá ń jẹ èmi àti àwọn ọmọ láti ìgbà tí Rolling Dollar ti kú - Iyawo

Arabinrin Zainab Olagunju sọ eyi ninu ifọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò kan to ṣe lati ṣàmí ọdun kẹwàá ti Rolling Dollar kú.

"Iṣẹ́ naa ti dá aisan si mi lara, débi pe òògùn ni mo n ná owo to pọ̀ si."

Arabinrin Olagunju, to bi ọmọ meji fun oloogbe sọ pe eeyan perete lo n beere oun ati àwọn ọmọ òun, tabi ṣe iranlọwọ fun wọn.

Wo igba ewe Fatai Rolling Dollar

Lọdọ awọn akẹgbẹ rẹ akẹkọọ lo ti ri alajẹ orukọ to n jẹ, nigba naa lọhun o ṣi jẹ bii ọmọ ọdun mẹsan an pere.

Bawo ni Fatai Rolling Doller ṣe bẹrẹ iṣe orin gangan?

Fatai Rolling Dollar gba ọna ojú omi sa lọ pelu ọkọ ojú omi kan nigba to wa lọmọ ọdun mokandinlogun.

Eyi to mu ki iya rẹ ni ki wọn ti i mọ ile ẹ̀kọ́ṣe kan nitori iwa ipanle rẹ.

Nibẹ lo ti kọ iṣẹ ọwọ tuntun nípa orin kiko sugbọn nigba to sú u, o pinnu láti bẹ̀rẹ̀ isẹ orin kíkọ.

Lẹyin ìgbà díẹ̀ to ṣe laalaa nilu Eko, o ri isẹ lati maa lu Agidigbo pẹlu ẹgbẹ́ "Willie Payne band" lẹ́yìn eyi to darapọ mọ ẹgbẹ́ akọrin "JO Araba band" lọdun 1953.

Ìhà ti Fatai yara kọ sí eyi ni pe o bẹ̀rẹ̀ si kọ ara rẹ bí wọn ṣe ń lu ohun eèlò orin "gìtá" eyi to bẹ̀rẹ̀ lọdun 1955 pẹlu gita tí kii lo batiri tabi iná ayafi afẹ́fẹ́.

Fẹrẹẹ, nigba to fi di ọdun 1957, o ti da ẹgbẹ́ "Fatai Rolling Dollar & African Rhythm Band" silẹ.

Lara awọn àgbà olorin to tun jẹ gbajugbaja to darapo mọ ẹgbẹ́ orin Fatai Rolling Dollar lọdun 1958 ni Ebenezer Obey, to di ọkan gbòógì lára àwọn Irawọ olorin Juju ni Naijiria.