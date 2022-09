Makinde pè fún ìkọ̀wéfipòsílẹ̀ Ayu gẹ́gẹ́ bíi alága ẹgbẹ́ òṣèlú PDP kí àláfíà lè jọba

Gomina ipinlẹ Ọyọ, Onimọẹrọ Ṣeyi Makinde ti ṣe alaye wi pe ẹgbẹ oṣelu Peoples Democratic Party, PDP gbudọ fi gbogbo awọn koko ọrọ ti wọn fi n ṣe ipolongo idibo sinu gbogbo ṣiṣe wọn bi o ba wu ẹgbẹ naa lati bori ninu eto idibio ọdun 2023. Lasiko to n sọrọ nibi ipade apero awọn alẹnulọrọ ninu ẹgbẹ oṣelu PDP ti o waye l'Ọjọru niluu Ibadan, Makinde ni, "bi ọmọ iya meji ba wo inu iyẹwu lọ, ti wọn si rẹrin jade, o tumọ si wi pe wọn ko ba ara wọn sọ ootọ ọrọ".

O ni awọn ipenija to n koju ẹgbẹ oṣelu naa ko kọja ohun ti awọn alakoso ẹgbẹ naa le yanju ti ohun gbogbo yoo si pada si ipo. Makinde ni awọn adari ẹgbẹ gbudọ ṣe atunto lẹyin ti alaga to n ṣe akoso lọwọ bayii ba kọ iwe fi ipo silẹ, ki awọn ọmọ ẹgbẹ ti o n bẹ ni ẹkun guusu naa le ni anfani lati ni aṣoju ninu ẹgbẹ oṣelu PDP. Gomina ipinlẹ Ọyọ fi kun ọrọ rẹ wi pe iṣọkun gbudọ waye ninu ẹgbẹ oṣelu naa ki wọn to le mu ki iṣọkan waye lorilẹede Naijiria.