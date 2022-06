Àṣírí tú! Babaláwo fi Ọlọ́pàá gbé Evans Oppong, afurasí tó gbé ọmọ rẹ̀ ọmọ ọdún mọ́kànlá wá ṣe oògùn owó

Àṣírí tú! Babaláwo fi Ọlọ́pàá gbé Evans Oppong, afurasí tó gbé ọmọ rẹ̀ ọmọ ọdún mọ́kànlá wá ṣe oògùn owó

wákàtí kan sẹ́yìn

Ọwọ ṣinkun òfin ti tẹ arakunrin kan ti Babalawo adifa kan sọ pe o gbé ọmọ rẹ obinrin to jẹ ọmọ ọdun mọ́kànlá wa si ọdọ oun fun etutu ọla.

Evans Oppong jẹ ẹni ọdun mejilelogoji ọmọ orílẹ̀èdè Ghana to lọ sí ọdọ Babalawo pẹlu ọmọbinrin rẹ to ni ki wọn ba òun pa fun oogun owo.

Fidio iṣẹlẹ yìí to lu jade eyi to waye ni agbegbe Ámásà an ni Ghana n ya awọn araalu lẹ́nu gidi gan.