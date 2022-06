Òṣìṣẹ́ ètò ìlèra yóò jẹ́jọ́ lórí ikú Maradona

ìṣẹ́jú 53 sẹ́yìn

nipa awọn dokita ati nusi to wa ni ìṣàkóso itọju rẹ.

"Kete ti mo rí nkan to fa okunfa ikú naa, ni mo ti ni ó ní ọwọ ko lofin ninu." Ọdún to lọ ní gbimo ẹlẹni ogún níye láti woo irúfé ikú to pa Maradona, ti iwadi si