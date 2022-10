Èèyàn 141 kú lórí afárá lẹ́yìn ọ̀sẹ̀ kan tí wọn ṣàtúnṣe rẹ̀

Ko din ni eeyan mọkanlelogoje to ku ninu iṣẹlẹ ijamba afara ẹlẹsẹ kan to ja lẹkun iwọ oorun orilẹede India.

Aṣoju ijọba kan lẹkun naa sọ pe awọn obinrin, ọmọde atawọn arugbo lo pọ julọ lara awọn to padanu ẹmi wọn ninu ijamba afara to ja naa.

Ohun ti a gbọ ni pe ero pọ lori afara naa lasiko to ja yii nitori asiko ayẹyẹ ajọdun Diwali ti wọn maa n ṣe lorilẹede naa ni.

“Apọju ero lori afara naa lo jẹ ko ja”

Nnkan bii aadọta ninu awọn to ku yii lo jẹ obinrin ati ọmọde.

Minisita kan lagbegbe naa ṣalaye pe iyalẹnu nla ni iṣẹlẹ naa jẹ o nitori pe iṣẹ atunṣe ṣẹṣẹ pari lori afara naa ni ‘lọsẹ to kọja.’

Titi di owurọ ọjọ Aje, awọn oṣiṣẹ adoola ẹmi ṣi n wa awọn eeyan to ṣeeṣe ko ṣi wa laye ninu awọn eeyan to ja bọ sinu omi odo naa nigba ti afara naa ja.

Iroyin n sọ pe o ṣeeṣe ki iye awọn to ku ṣi pọ sii

'Wọn ṣi afara naa lai si iwe aṣẹ pe iṣẹ rẹ ti kun oju iwọn'

Ọgbẹni Sandeep Jhala to jẹ alaga ijọba ibilẹ Morbi ṣalaye fun awọn akọroyin pe awọn ko tii mọ ohun to fa a ti afara naa fi ja tabi iye awọn to wa lori rẹ ni pato.